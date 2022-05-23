«Ще довго Тайсона ніхто не зможе побити». Ф’юрі боксу на фоні чудового краєвиду
Ф'юрі офіційно не завершить кар'єру до бою Усик – Дошуа
Результат реваншу українця та британця вплине на рішення Тайсона
19:59
Боб Арум, со-промоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі
(32-0-1, 23 КО), розповів, коли його підопічний може офіційно завершити кар'єру. Слова промоутера призводить портал boxing247.com.
«Ф'юрі почекає до бою Джошуа з Усиком, а потім він вирішить, чи захоче продовжувати кар'єру. Крім бою з переможцем реваншу Джошуа – Усик, його більше нічого не цікавить. Подивимося».
Нагадаємо, раніше Ф'юрі, який розважається у відпустці, напав на таксиста.
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