Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса

Володимир Продивус / Фото: ФБУ

Федерація боксу України офіційно відповіла міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту та українським ЗМІ стосовно звинувачень в бік глави ФБУ Володимира Продивуса.



Федерація боксу України дуже поважає Вас, Вадиме Марковичу, та всю українську пресу, однак ми вважаємо, що через чиюсь помилку та заангажованість автора відповідної статті першоджерела на сайті Champion.com - Максима Розенка, до пана Міністра та українських ЗМІ цілеспрямовано було донесено неправдиву інформацію щодо обрання Володимира Продивуса на керуючі посади в IBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Щодо першої частини вищезгаданої статті.

За обрання в раду директорів IBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Володимира Продивуса проголосувало 76 країн світу. Віце-президентом IBA (Не ради директорів IBA) його обрала рада директорів. Кожного з членів ради директорів обирали відкритим голосуванням делегати з 203 національних федерацій. Росіянин Умар Кремльов не призначав Володимира Продивуса на жодну з вищезгаданих посад.

З Європи в раду директорів IBA балотувалося 13 кандидатів, з яких було обрано лише три, в тому числі і президента Федерації боксу України, що свідчить про велику повагу до діяльності Федерації боксу України та її президента як спортивного функціонера на міжнародній боксерській арені.

2. Щодо другої частини вищезгаданої статті.

Володимир Продивус у своїх публічних зверненнях завжди засуджував злочини російських військових на території України. На конгресі Європейської конфедерації боксу, що проходив в Італії під час свого виступу він звернувся до 55 керівників національних федерацій та вкотре засудив російське вторгнення в Україну та закликав всю Європейську боксерську спільноту об`єднатися та допомогти українцям. Окрім виступу з трибуни, відповідне звернення Володимир Продивус опублікував і на власній сторінці в Фейсбуці.

«В Україні триває війна, розв`язана російським агресором. У час, коли росіяни ґвалтують і вбивають наших жінок та дітей, руйнують життя і долі українців, я не можу думати лише про бокс. Усі мої думки з Україною. Я, допомагаю військовим та поліції, допомагаю гуманітарним вантажем. Я віддав усі свої снайперські гвинтівки та броньовані автомобілі на захист своєї країни, аби дати відсіч російським оркам. Прошу усі європейські країни об’єднатися та підтримати Україну. Разом ми зупинимо війну».

До цього публічно Володимир Продивус неодноразово чітко висловлював свою позицію, де називав російських загарбників «терористами», «окупантами». Інакшими словами росіян, які вторглись на територію незалежної країни не назвати.

3. Щодо листа президента Федерації боксу Нідерландів Бориса Ван Дер Ворста, який ініціював лист звернення до Міжнародної асоціації щодо можливості обговорення призупинити діяльність федерації боксу росії.

До міжнародної боксерської асоціації входить 203 національні федерації. Чому ж тоді такий серйозний лист підписали представники лише 8 країн? Невже хтось серйозно вважає, що якби такий лист був публічно представленим, його підписало б лише 8 представників із 203, коли зараз нашу країну підтримує весь світ!

Федерація боксу України, у свою чергу, відправляла листа до міжнародної боксерської організації (IBA) щодо відсторонення білоруських та російських спортсменів від змагань, які проводяться під егідою IBA, скасування міжнародних заходів з боксу на територіях держав агресора і співагресора. ФБУ та президент ФБУ Володимир Продивус засуджують всіх без виключення росіян, які підтримують дії держави агресора.

4. Федерація боксу України поважає глибоку історію спортивного сайту Champion.com, який був заснований Георгієм Гонгадзе. Водночас, діяльність окремого вищезгаданого «журналіста» Максима Розенка, який вже неодноразово виконує замовлення та пише відверту «джинсу», вводячи українську спортивну спільноту в оману підриває авторитет цього видання та діяльність колективу редакції Champion.com. Федерація боксу України з великою повагою ставляться до роботи всіх інших працівників Champion.com».