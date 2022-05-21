Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Френк Санчес: «Усик переможе Джошуа в реванші. А я нокаутую переможця їх бою»
Нахабний проспект вірить у власні сили
19:19
Непереможний кубинський проспект надважкого дивізіону Френк Санчес (20-0, 13 КО) висловився з приводу другого бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа:
«Усик переможе Джошуа в реванші. Мій бій проти переможця? Я доволі близький до цього. Коли мені дістанеться переможець цього бою, то я його нокаутую».
Наразі Френк Санчес йде на четвертому місці в рейтингу надважковаговиків WBC і на третьому – у WBO.
Нагадаємо, Джошуа заявив, що і сам бажає нокаутувати Усика.
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