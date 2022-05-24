«Поставив 100 тысяч доларів». Лопес здивував прогнозом на бій Девіс – Ромеро
Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Бій з Ромеро стане для Джервонти останнім під крилом Mayweather Promotions
13:44
Фото: Getty Images
Американець Джервонта Девіс (26-0, 24 KO) анонсував розставання з промоутерською організацією Флойда Мейвезера:
Необов'язково йти з Mayweather Promotions, але просто необхідно стати людиною, яка сама за себе відповідає та розставляє пріоритети. Це моя кар'єра, тож я відчуваю, що мені потрібно її контролювати. І для цього настав час. Настав час сісти на власний велосипед без бічних коліс.
Це мій останній бій у Mayweather Promotions. Я відчуваю, що ми з Мейвезером підтримуємо один одного. У мене немає ворожнечі з Mayweather Promotions. Я однозначно ціную те, що вони для мене зробили протягом років, кохання нікуди не поділося. Просто настав час подорослішати і стати незалежним.
Нагадаємо, що Девіс в кінці травня проведе поєдинок з Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).
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