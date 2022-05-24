Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда

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Американець Джервонта Девіс (26-0, 24 KO) анонсував розставання з промоутерською організацією Флойда Мейвезера:



Це мій останній бій у Mayweather Promotions. Я відчуваю, що ми з Мейвезером підтримуємо один одного. У мене немає ворожнечі з Mayweather Promotions. Я однозначно ціную те, що вони для мене зробили протягом років, кохання нікуди не поділося. Просто настав час подорослішати і стати незалежним.