Олімпійська чемпіонка з боксу з Франції зробила пост на підтримку України
Іван Сапун вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2022
Український боксер в 1/8 фіналу пройшов словака Андрєя Клємєца
22:19
Іван Сапун / Фото - ФотоУкраїнський боксер Іван Сапун (80 кг) вийшов в чвертьфінал чемпіонату Європи-2022 з боксу, який проходить в Єревані (Вірменія).
Сапун у другому раунді турніру виграв бій у спортсмена зі Словаччини Андрєя Клємєца.
Нагадаємо, чемпіонат Європи завершиться 31 травня.
Нагадаємо, раніше під час захисту України від рашистів загинув дворазовий чемпіон країни і майстер спорту міжнародного класу, який раніше виступав за «Українських отаманів», Олег Прудкий.
Коментарі 0