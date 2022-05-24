Іван Сапун вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2022

Український боксер в 1/8 фіналу пройшов словака Андрєя Клємєца

Іван Сапун / Фото - Фото

Український боксер(80 кг) вийшов в чвертьфінал чемпіонату Європи-2022 з боксу, який проходить в Єревані (Вірменія).Сапун у другому раунді турніру виграв бій у спортсмена зі СловаччиниНагадаємо, чемпіонат Європи завершиться 31 травня.Нагадаємо, раніше під час захисту України від рашистів загинув дворазовий чемпіон країни і майстер спорту міжнародного класу, який раніше виступав за «Українських отаманів»,