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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Румунія - Україна

Іван Сапун вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2022

Український боксер в 1/8 фіналу пройшов словака Андрєя Клємєца
Бокс Аматорський бокс
22:19
Іван Сапун вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2022
Іван Сапун / Фото - Фото
Український боксер Іван Сапун (80 кг) вийшов в чвертьфінал чемпіонату Європи-2022 з боксу, який проходить в Єревані (Вірменія).

Сапун у другому раунді турніру виграв бій у спортсмена зі Словаччини Андрєя Клємєца.



Нагадаємо, чемпіонат Європи завершиться 31 травня.

Нагадаємо, раніше під час захисту України від рашистів загинув дворазовий чемпіон країни і майстер спорту міжнародного класу, який раніше виступав за «Українських отаманів», Олег Прудкий.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (бокс) Іван Сапун

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