Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії
Камбосос: «Я наслухався багато виправдань від Лопеса»
Абсолютний чемпіон хоче битися лише з топ-суперниками
13:16
Абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в інтев’ю Fight Hub TV заявив, що хоче в поєдинку побачити найкращу версію Девіна Хейні (27-0, 15 KO):
Я би міг битися з претендентом. Але я хочу поєдинки з кращими. Я хочу продовжити бути найкращим. Це те, що мене мотивує, завдяки цьому я отримую задоволення. Я хочу побачити супер Девіна Хейні, я не хочу жодних виправдань, я це ненавиджу. Я вже наслухався виправдань від хлопця, якого називали одним з «Чотирьох королів» дивізіону (про Теофімо Лопеса – XSPORT). Та і від інших суперників, які були мною побиті. Приїжджай, покажи, на що здатний, а решта за мною.
Промоутер австралійця розповів, які є варіанти у його підопічного.
Коментарі 0