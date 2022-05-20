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Камбосос: «Я наслухався багато виправдань від Лопеса»

Абсолютний чемпіон хоче битися лише з топ-суперниками
Бокс Професійний бокс
13:16
Камбосос: «Я наслухався багато виправдань від Лопеса»

Абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в інтев’ю Fight Hub TV заявив, що хоче в поєдинку побачити найкращу версію Девіна Хейні (27-0, 15 KO):

Я би міг битися з претендентом. Але я хочу поєдинки з кращими. Я хочу продовжити бути найкращим. Це те, що мене мотивує, завдяки цьому я отримую задоволення. Я хочу побачити супер Девіна Хейні, я не хочу жодних виправдань, я це ненавиджу. Я вже наслухався виправдань від хлопця, якого називали одним з «Чотирьох королів» дивізіону (про Теофімо Лопеса – XSPORT). Та і від інших суперників, які були мною побиті. Приїжджай, покажи, на що здатний, а решта за мною.

Промоутер австралійця розповів, які є варіанти у його підопічного.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні

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