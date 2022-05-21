Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»

Дружина чинного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram поділилася історією про друга, який перебуває у російському фільтраційному таборі:

Наше настоящее. Мы потеряли свои жизни, планы, мечты. Наши дети оказались покалечены, если не физически, то морально так точно. Цены растут, работы практически нет. Что дальше – непонятно. Хоть в рашке якобы то же самое, но нет никакого понимания и сочувствия. Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы».