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Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»

Дружина чемпіона світу поділилася історією про друга, який перебуває у фільтраційному таборі
Бокс Професійний бокс
16:39
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»

Дружина чинного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram поділилася історією про друга, який перебуває у російському фільтраційному таборі:

«Люди! То, что происходит, не веришь своим глазам и ушам! Наш друг, которого мы ищем, может быть жив и находится в лагере. Без имени, только номер. Вы слышите? Номер. Очень много наших людей отправили в лагеря. Пишу и сама не верю что пишу. Такое впечатление, что мы в Париже в лагере Гюрс в 1940 году. Мы верим, что он найдется. Очень верим. Русские разрушили наше настоящее. Этого уже никак не поправить и не оправдать.

Наше настоящее. Мы потеряли свои жизни, планы, мечты. Наши дети оказались покалечены, если не физически, то морально так точно. Цены растут, работы практически нет. Что дальше – непонятно. Хоть в рашке якобы то же самое, но нет никакого понимания и сочувствия. Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы».

Також Катерина Усик жорстко відреагувала на ракетний обстріл будинку культури в місті Лозова.

Сергій Лук'яненко
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Катерина Усик Олександр Усик

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