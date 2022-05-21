Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Дружина чемпіона світу поділилася історією про друга, який перебуває у фільтраційному таборі
16:39
Дружина чинного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram поділилася історією про друга, який перебуває у російському фільтраційному таборі:
«Люди! То, что происходит, не веришь своим глазам и ушам! Наш друг, которого мы ищем, может быть жив и находится в лагере. Без имени, только номер. Вы слышите? Номер. Очень много наших людей отправили в лагеря. Пишу и сама не верю что пишу. Такое впечатление, что мы в Париже в лагере Гюрс в 1940 году. Мы верим, что он найдется. Очень верим. Русские разрушили наше настоящее. Этого уже никак не поправить и не оправдать.
Наше настоящее. Мы потеряли свои жизни, планы, мечты. Наши дети оказались покалечены, если не физически, то морально так точно. Цены растут, работы практически нет. Что дальше – непонятно. Хоть в рашке якобы то же самое, но нет никакого понимания и сочувствия. Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы».
Також Катерина Усик жорстко відреагувала на ракетний обстріл будинку культури в місті Лозова.