Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Дружина боксера вірить, що жителі півострова хочуть повернутися в Україну
10:10
Дружина чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (19- 0, 13 КО) Катерина Усик шкодує, що Україна не повернула Крим відразу ж після анексії росією. Про це вона написала в своєму Instagram:
«Я помітила, що в Криму люди за 8 років стали розмовляти на три тони нижче.
Мені дуже шкода, що так склалося і ми свого часу не встали і не відстояли свої території, може, не було б такої несправедливості. Це минуле. Рухаємося далі.
Кримчани пишуть і реально хочуть повернутися в Україну, вони чекають, коли їх повернуть як трофей назад. Ми бачимо, що відбувається, коли люди говорять і кричать своїми діями, а їх несправедливо карають ».
Раніше Катерина Усик вже говорила про те, що в Криму чекають Україну.
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