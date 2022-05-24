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Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»

Дружина боксера вірить, що жителі півострова хочуть повернутися в Україну
Бокс Професійний бокс
10:10
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (19- 0, 13 КО) Катерина Усик шкодує, що Україна не повернула Крим відразу ж після анексії росією. Про це вона написала в своєму Instagram:

«Я помітила, що в Криму люди за 8 років стали розмовляти на три тони нижче.

Мені дуже шкода, що так склалося і ми свого часу не встали і не відстояли свої території, може, не було б такої несправедливості. Це минуле. Рухаємося далі.

Кримчани пишуть і реально хочуть повернутися в Україну, вони чекають, коли їх повернуть як трофей назад. Ми бачимо, що відбувається, коли люди говорять і кричать своїми діями, а їх несправедливо карають ».

Раніше Катерина Усик вже говорила про те, що в Криму чекають Україну.

Сергій Лук'яненко
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(Голосів: 1)

Теги

Олександр Усик Катерина Усик

Коментарі 1

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24 травня 2022р. 10:37
Подякуйте в харю подонку трусу и негодяю сашке Трупчинову.
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