Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (19- 0, 13 КО) Катерина Усик шкодує, що Україна не повернула Крим відразу ж після анексії росією. Про це вона написала в своєму Instagram:

Мені дуже шкода, що так склалося і ми свого часу не встали і не відстояли свої території, може, не було б такої несправедливості. Це минуле. Рухаємося далі.

Кримчани пишуть і реально хочуть повернутися в Україну, вони чекають, коли їх повернуть як трофей назад. Ми бачимо, що відбувається, коли люди говорять і кричать своїми діями, а їх несправедливо карають ».