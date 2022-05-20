Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»

Дружина чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram звернулася до кримчан з закликом рятуватися від російської окупації:

Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все.

Насчет мобилизации в Крыму: ее официально нет, но повестки летят молодым пацанам.

Я верю в то, что Крым встанет. Сомневаюсь, но верю. Кроме вас самих, вас никто не спасет. Крым – Украина.

И еще, совет. Я не советую в этом году в Крыму купаться в море. Море заминировано и куда приплывет – непонятно.

В Рашке говорят, что все идет по плану, но нет. Ничего у них никуда не идет.

В Крым, в этом году, здравому человеку лучше не ехать. Большинство гостиниц не открывается. И так будет до тех пор, пока все территории не вернутся в состав Украины».