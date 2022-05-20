Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»
Дружина чемпіона світу наголосила, що чекає перемоги України
20:10
Дружина чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram дивується тому, чому росіяни не зупиняють війну, котра також нищить і їхню країну:
«Все понятно с рашкой, уже давно. Война открыла все, что могла. Я удивляюсь с народа, с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих. Верят телевизору.
Много моих друзей, которые живут в Украине, не понимают, что делают с их родителями в Крыму, в Рассее. Просто зомби.
Ждем, с нетерпением, наступления мира. Ждем победы Украины. Верим в победу».
Окрім того, Катерина Усик закликає кримчан звільнятися від російської окупації.
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