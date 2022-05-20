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Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»

Дружина чемпіона світу наголосила, що чекає перемоги України
Бокс Професійний бокс
20:10
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»

Дружина чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина Усик в своєму Instagram дивується тому, чому росіяни не зупиняють війну, котра також нищить і їхню країну:

«Все понятно с рашкой, уже давно. Война открыла все, что могла. Я удивляюсь с народа, с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих. Верят телевизору.

Много моих друзей, которые живут в Украине, не понимают, что делают с их родителями в Крыму, в Рассее. Просто зомби.

Ждем, с нетерпением, наступления мира. Ждем победы Украины. Верим в победу».

Окрім того, Катерина Усик закликає кримчан звільнятися від російської окупації.

Сергій Лук'яненко
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Катерина Усик Олександр Усик

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