У WBO призначили бій Мунгія - Алімханули за тимчасовий пояс чемпіона світу
Хайме Мунгія вийде в ринг проти Джиьмі Келлі на івент від DAZN в Анахаймі
Поєдинок середньоваговиків відбудеться 11 червня <br> <br>
11:28
Хайме Мунгія / Фото - boxingsceneЕкс-чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Хайме Мунгія (39- 0, 31 КО) зустрінеться з колишнім претендентом на титул в цій вазі Джиммі Келлі (26- 2, 10 KO) 11 червня в Анахаймі в головному поєдинку вечора боксу на DAZN. Про це повідомляє Boxingscene.
25-річний мексиканець Мунгія піднявся в середню вагу в 2020 році і зараз посідає перше місце в рейтингу WBO, друге – в рейтингах WBC і WBA і восьме в рейтингу IBF, проте 12-ти раундовий поєдинок проти Келлі пройде у другій середній вазі.
Що стосується Келлі, то він в 2015 році поступився чемпіону WBO в першій середній вазі Ліаму Сміту, а потім зазнав поразки від ще одного претендента на титул в цій вазі Денніса Хогана. У лютому цього року 29-річний боксер завдав першої поразки в кар'єрі Канату Ісламу.
Мунгія в лютому достроково виграв у Дімітріуса Балларда.
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