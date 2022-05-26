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Хейні: «Камбосос не повинен проявляти до мене ніякої поваги»

Американець впевнений, що увійде в історію в якості наймолодшого абсолютного чемпіона в історії боксу
Бокс Професійний бокс
20:30
Хейні: «Камбосос не повинен проявляти до мене ніякої поваги»

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO) впевнений, що увійде в історію в якості наймолодшого абсолютного чемпіона в історії боксу, здобувши перемогу над володарем титулів WBA / WBO / IBF Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

«Він може переконувати себе в чому завгодно і скільки влізе, але 5 червня я все покажу на ділі. Я покажу все, з чого я зроблений, і піду з перемогою. Він не повинен проявляти до мене ніякої поваги або чогось в цьому роді, тому що ми вийдемо туди боротися і змагатися. Я вийду туди за перемогою, щоб забрати його пояс. Так що якщо він мене не поважає, то немає проблем.

Для мене це величезна можливість, чи знаєте, стати наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії. Нарешті прийшов мій час довести, що всі критики помилялися на мій рахунок, і показати моїм фанам, що я таки крутий. Настав час довести, що я кращий з усіх, і ніхто не поставить мене на місце. Я заслужив це, також як заслужив ці пояси. Зрештою, це бій для історії, і мої діти, моя сім'я завжди буде пам'ятати момент, як я став наймолодшим абсолютним чемпіоном».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Девін Хейні Джордж Камбосос

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