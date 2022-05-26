Хейні: «Камбосос не повинен проявляти до мене ніякої поваги»

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO) впевнений, що увійде в історію в якості наймолодшого абсолютного чемпіона в історії боксу, здобувши перемогу над володарем титулів WBA / WBO / IBF Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

Для мене це величезна можливість, чи знаєте, стати наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії. Нарешті прийшов мій час довести, що всі критики помилялися на мій рахунок, і показати моїм фанам, що я таки крутий. Настав час довести, що я кращий з усіх, і ніхто не поставить мене на місце. Я заслужив це, також як заслужив ці пояси. Зрештою, це бій для історії, і мої діти, моя сім'я завжди буде пам'ятати момент, як я став наймолодшим абсолютним чемпіоном».