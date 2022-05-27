Хейні: «У Камбососа є багато прогалин»

Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO) в інтерв'ю Sky Sports заявив, що обізнаний про слабкі місця об'єднаного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), проте вважає за краще говорити про них після їх поєдинку.

Звичайно, якщо ти спостерігаєш за Камбососом, то можеш побачити його звички і те, що вони роблять. Природно, у нього є прогалини і погані звички, я йому це покажу.

Я не буду сидіти тут і розповідати вам, які саме прогалини я бачу. Який в цьому сенс? Я прибережу це на день бою, а потім, після поєдинку, ви можете запитати мене, як я скористався його пробілами».