Хейні: «Камбосос не повинен проявляти до мене ніякої поваги»
Хейні: «У Камбососа є багато прогалин»
Американець заявив, що обізнаний про слабкі місця австралійця
15:30
Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні (27-0, 15 KO) в інтерв'ю Sky Sports заявив, що обізнаний про слабкі місця об'єднаного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), проте вважає за краще говорити про них після їх поєдинку.
«У Камбососа є багато прогалин, і існує багато способів, як ми можемо побити його. Втім, у нас є один план на бій, який, як нам здається, насправді спрацює. Але ти ніколи не знаєш, поки не вийдеш на ринг. Ми готові до всього. Що б він не запропонував, ми будемо готові до цього, і я не можу дочекатися бою.
Звичайно, якщо ти спостерігаєш за Камбососом, то можеш побачити його звички і те, що вони роблять. Природно, у нього є прогалини і погані звички, я йому це покажу.
Я не буду сидіти тут і розповідати вам, які саме прогалини я бачу. Який в цьому сенс? Я прибережу це на день бою, а потім, після поєдинку, ви можете запитати мене, як я скористався його пробілами».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.
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