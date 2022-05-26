Хейні: «Я не думаю, що наш бій з Камбососом буде близьким»

Володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) зізнався, що не сумнівається в своїй перемозі в поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Я не думаю, що наш бій буде близьким. Я відчуваю, що перебуваю на зовсім іншому рівні. У мене просто інші навички. Ми не націлені на близький бій. Ми готові до всього, що він запропонує. Я просто відчуваю, що мої навички знаходяться на зовсім іншому рівні, так що я не особливо хвилююся.

Це бій за звання абсолютного чемпіона, який всім покаже, хто кращий в легкій вазі. Кажуть, що легкий дивізіон - самий захоплюючий і кращий в боксі. Цей бій покаже кращого бійця в легкій вазі, ви його побачите. Це буду я. Я переможу і покажу всі свої навички».