«Бої тільки з кращими». Батько Камбососа розповів, коли планується організувати поєдинок з Ломаченком
Хейні загрожує Ломаченку нокаутом
Чемпіон WBC хоче довести свою перевагу над кожним у легкій вазі
11:37
Фото: Matchroom
Володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO)напередодні поєдинку з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) заявив, що планує достроково перемогти всіх топів легкої ваги:
Василь Ломаченко, Шакур Стівенсон, Джервонта Девіс, Райан Гарсія, я збираюся нокаутувати кожного з них. Одного за одним. Як я і казав, я – справжній чемпіон. А це означає, що я готовий і буду битися з кращими у дивізіоні. Я готовий довести, що немає нікого сильнішого за мене. Просто вибудуйте їх усіх у чергу, а я нокаутую кожного.
Нагадаємо, що Камбосос націлився на Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) та Раяна Гарсію (22-0, 18 KO) після бою з Хейні.
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