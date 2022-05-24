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Хейні загрожує Ломаченку нокаутом

Чемпіон WBC хоче довести свою перевагу над кожним у легкій вазі
Бокс Професійний бокс
11:37
Хейні загрожує Ломаченку нокаутом
Фото: Matchroom

Володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO)напередодні поєдинку з абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) заявив, що планує достроково перемогти всіх топів легкої ваги:

Василь Ломаченко, Шакур Стівенсон, Джервонта Девіс, Райан Гарсія, я збираюся нокаутувати кожного з них. Одного за одним. Як я і казав, я – справжній чемпіон. А це означає, що я готовий і буду битися з кращими у дивізіоні. Я готовий довести, що немає нікого сильнішого за мене. Просто вибудуйте їх усіх у чергу, а я нокаутую кожного.

Нагадаємо, що Камбосос націлився на Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) та Раяна Гарсію (22-0, 18 KO) після бою з Хейні.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Девін Хейні Василь Ломаченко Райан Гарсія

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