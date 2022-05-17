Промоутер Едді Хірн, анонсував хороші новини по реваншу чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Слова функціонера приводить портал badlefthook.com.



«Я сподіваюся, що цього тижня ми все залагодимо. Безумовно, зараз 23 липня на Близькому Сході – це основний варіант. Угода не завершена, але скільки у нас залишилося часу до бою – 9-10 тижнів? Все готове. Настав час анонсувати цей поєдинок, щоб дозволити хлопцям почати бити спаринг-партнерів та готуватися до поєдинку за звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Можете чекати на анонс. Якщо не під час вечорів боксу цих вихідних, то на початку наступного тижня».

Нагадаємо, що перший бій Усіка з Джошуа відбувся у вересні минулого року і закінчився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, раніше промоутер Усика розповів, що через війну в Україні боксер схуд.



