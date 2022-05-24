Хірн дав зрозуміти, що цього тижня офіційно оголосять про бій Усик – Джошуа

Або ж поєдинок доведеться перенести

Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн анонсував, що цього тижня мають з’явитися новини по реваншу британця з Олександром Усиком (19-0, 13 КО):

«23 липня на Близькому Сході – основний варіант. У нас практично закінчиться час для цієї дати, якщо ми не укладемо угоду цього тижня. Я сподіваюся, що цього тижня ми зможемо озвучити вам дві важливіші новини. Вони стосуватимуться наступних боїв Сауля Альвареса та Ентоні Джошуа – двох найбільших зірок цього виду спорту».

Раніше стало відомо, що Тайсон Ф’юрі не завершить кар’єру, поки не побачить результати бою Усик – Джошуа.