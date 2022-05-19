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Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»

Президент Matchroom Boxing – про можливу уніфікацію поясів в хевівейте<br> <br> <br>
Бокс Професійний бокс
12:26
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Едді Хірн / Фото - boxingscene.com
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився з приводу слів президента Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана щодо того, що чемпіона версії WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32- 0 - 1, 23 KO) не позбавлять титулу протягом року.

Хірн впевнений, що Ф'юрі все ж зустрінеться з переможцем реваншу між Олександром Усиком (19- 0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО).

Цитує Хірна boxingnews24.com.

«Я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Навіщо Тайсону час? Він же сказав, що вже на пенсії. Він зробив заяву, з якої ми всі знаємо, що він завершив кар'єру. У мене немає сумнівів, що Ф'юрі не звільнить свій титул, а також я сподіваюся, що він зустрінеться з переможцем реваншу між Джошуа і Усиком в грудні. Це приголомшливий бій для його кар'єри».


Нагадаємо, що WBC – єдиний пояс, якого не вистачає Усик, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Українець очолює рейтинг P4P від The Ring.
Володимир Кириченко
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Теги

Едді Хирн Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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