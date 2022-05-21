Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»
Хорватський нокаутер: «У Джошуа немає відповідей. Усик знову переможе»
Однак Ален Бабич вважає, що українець поступиться Тайсону Ф’юрі
21 травня 23:19
Хорватський нокаутер Ален Бабич (10-0, 10 КО) вважає, що Олександр Усик в реванші переможе Ентоні Джошуа, однак припускає, що з Тайсоном Ф’юрі буде набагато складніше:
«Думаю, Тайсон Ф’юрі повернеться. Він на тому рівні, що сам може обирати. Думаю, він обере битися, тому що пенсія буде надто нудною для нього. Один рік – і він занудиться. Повернеться. Як завжди це робить. Це ж не вперше він говорить про завершення кар’єри.
Його бій з Усиком? Думаю, Ф’юрі найбільш незручний суперник для Усика. Не знаю, що Усик може зробити з цим хлопцем. Думаю, Тайсон виграє цей бій. І це при тому, що я вважаю Усика одним з найкращих в дивізіоні.
Реванш з Джошуа? Думаю, Усик знову це зробить. Не думаю, що у Джошуа є відповіді. Усик занадто гарний боксер».
Нагадаємо, британський проспект також вважає, що у Джошуа немає шансів проти Усика.
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