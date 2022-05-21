Хорватський нокаутер: «У Джошуа немає відповідей. Усик знову переможе»

Хорватський нокаутер Ален Бабич (10-0, 10 КО) вважає, що Олександр Усик в реванші переможе Ентоні Джошуа, однак припускає, що з Тайсоном Ф’юрі буде набагато складніше:

Його бій з Усиком? Думаю, Ф’юрі найбільш незручний суперник для Усика. Не знаю, що Усик може зробити з цим хлопцем. Думаю, Тайсон виграє цей бій. І це при тому, що я вважаю Усика одним з найкращих в дивізіоні.

Реванш з Джошуа? Думаю, Усик знову це зробить. Не думаю, що у Джошуа є відповіді. Усик занадто гарний боксер».