Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:50
Телемагазин
14:35
Стронгмен. Етап командного чемпіонату України . Трускавець

Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця

Екс-чемпіон світу не виходив в ринг після поразки від Альвареса
Бокс Професійний бокс
12:27
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Біллі Джо Сондерс / Фото - yardbarker.com
Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 KO) може повернутися в ринг восени цього року в поєдинку проти британця Джона Райдера (30- 5, 16 KO). Про це в інтерв'ю talkSPORT повідомив промоутер Едді Хирн, який веде перемовини з командою Сондерса.

«Я б хотів побачити Біллі Джо на рингу. Ми обговорюємо його можливий бій у вересні-жовтні. Йому треба повернутися в зал і скинути вагу, тому що він не любить дотримуватися режиму між боями. Але він дуже хороший боксер».


«Я б хотів побачити бій Джона Райдера і Біллі Джо Сондерса. У них був бій кілька років тому, і він був близьким. Джон набрав хороший імпульс після бою з Деніелом Джейкобсом, і сподіваюся, ми зможемо повернути Біллі Джо на ринг».


32-річний Сондерс в травні минулого року програв нокаутом Саулю Альваресу, отримавши в тому бою перелом орбітальної кістки, з тих пір не виходив на ринг.

Раніше Сондерс заявляв, що має намір почати переговори щодо організації реваншу зі своїм співвітчизником Крісом Юбенком-молодшим (32- 2, 23 KО). 
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Біллі Джо Сондерс Едді Хирн Джон Райдер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Бокс Професійний бокс
19 травня 12:26
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 травня 10:41
Чісора свій наступний поєдинок може провести проти Ковнацкі. Відома можлива дата бою
Чісора свій наступний поєдинок може провести проти Ковнацкі. Відома можлива дата бою
Бокс Професійний бокс
13 травня 11:55
Хирн: «Думаю, наступний хід Альвареса може полягати в тому, щоб вийти проти Головкіна, а потім вже на Бівола»
Хирн: «Думаю, наступний хід Альвареса може полягати в тому, щоб вийти проти Головкіна, а потім вже на Бівола»
Бокс Професійний бокс
13 травня 08:00
Хирн: «Канело виглядав втомленим і спустошеним в бою з Біволом»
Хирн: «Канело виглядав втомленим і спустошеним в бою з Біволом»
Бокс Професійний бокс
09 травня 21:30
Промоутер назвав дату реваншу Альварес – Бівол
Промоутер назвав дату реваншу Альварес – Бівол
Бокс Професійний бокс
09 травня 08:30

Новини: Бокс

Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Професійний бокс
13:16
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Професійний бокс
12:27
Вихрист отримав травму. Поєдинок з Тесом не відбудеться
Вихрист отримав травму. Поєдинок з Тесом не відбудеться
Професійний бокс
11:24
Джошуа: «В реванші з Усиком я планую піти за нокаутом»
Джошуа: «В реванші з Усиком я планую піти за нокаутом»
Професійний бокс
09:57
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»
Професійний бокс
20 травня 20:10
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Професійний бокс
20 травня 18:59
«Продівус вчинив цинічно і неприпустимо». Гутцайт засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова
«Продівус вчинив цинічно і неприпустимо». Гутцайт засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова
Аматорський бокс
20 травня 16:45
«Ще довго Тайсона ніхто не зможе побити». Ф’юрі боксу на фоні чудового краєвиду
«Ще довго Тайсона ніхто не зможе побити». Ф’юрі боксу на фоні чудового краєвиду
Професійний бокс
20 травня 14:33
Камбосос: «Я наслухався багато виправдань від Лопеса»
Камбосос: «Я наслухався багато виправдань від Лопеса»
Професійний бокс
20 травня 13:16
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини