Сондерс: «Кріс Юбенк ніколи не стане чемпіоном світу»
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Екс-чемпіон світу не виходив в ринг після поразки від Альвареса
12:27
Біллі Джо Сондерс / Фото - yardbarker.comЕкс-чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 KO) може повернутися в ринг восени цього року в поєдинку проти британця Джона Райдера (30- 5, 16 KO). Про це в інтерв'ю talkSPORT повідомив промоутер Едді Хирн, який веде перемовини з командою Сондерса.
«Я б хотів побачити Біллі Джо на рингу. Ми обговорюємо його можливий бій у вересні-жовтні. Йому треба повернутися в зал і скинути вагу, тому що він не любить дотримуватися режиму між боями. Але він дуже хороший боксер».
«Я б хотів побачити бій Джона Райдера і Біллі Джо Сондерса. У них був бій кілька років тому, і він був близьким. Джон набрав хороший імпульс після бою з Деніелом Джейкобсом, і сподіваюся, ми зможемо повернути Біллі Джо на ринг».
32-річний Сондерс в травні минулого року програв нокаутом Саулю Альваресу, отримавши в тому бою перелом орбітальної кістки, з тих пір не виходив на ринг.
Раніше Сондерс заявляв, що має намір почати переговори щодо організації реваншу зі своїм співвітчизником Крісом Юбенком-молодшим (32- 2, 23 KО).
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