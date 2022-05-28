Хирн розповів, коли Білол проведе реванш з Альваресом

Промоутер повідомив, що восени росіянина очікує добровільний захист пояса

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн повідомив, що восени власника титулу WBA Super в напівважкій дивізіоні Дмитра Бівола (19-0, 11 KO) очікує добровільний захист пояса, тоді як другий бій з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) відкладений не раніше весни 2023 року.

Промоутера цитує портал BoxingScene:

«Ми сіли з Дмитром Бівол і його командою, і я сказав:« Послухай, ти будеш захищати свій титул приблизно в той же час, у вересні, а потім тебе чекає реванш з Канело Альваресом в травні».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.