Хирн: «Якщо Альварес програє Головкіну 17 вересня, то куди він після цього піде?»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що абсолютному чемпіону світу у другій середній вазі Саулю Альваресу (57-2-2, 39 КО) не можна програвати в третьому бою з об'єднаним чемпіоном світу за версіями WBA і IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Промоутера цитує ресурс boxingnews24.com:

Ми знаємо, що Канело піднявся в напівважку вагу, і це був великий ризик, проте очікувалося, що він переможе в цьому поєдинку. Він повинен виграти бій з Головкіним. Якщо Канело програє GGG 17 вересня, то куди він після цього піде? Після двох поспіль поразок від різних бійців не буде майже ніяких виправдань. У поєдинку з Головкіним найскладніше для Канело - повернутися після поразки. Він був спустошений, коли програв Біволу».