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Колишній тренер Джошуа: «Ентоні потрібна правильна тактика в бою з Усик»

Тоні Сімс розповів, як AJ може перемогти українського чемпіона
Бокс Професійний бокс
28 травня 22:30
Колишній тренер Джошуа: «Ентоні потрібна правильна тактика в бою з Усик»

Тоні Сімс, колишній тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), в інтерв'ю Thaboxingvoice розповів, як AJ може перемогти об'єднаного чемпіона Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші, який попередньо запланований на 23 липня на Близькому Сході.

«Джошуа може стати триразовим чемпіоном світу. У нього є все, що потрібно. Йому просто потрібна правильна тактика. Якщо ви дивилися бій Чісора проти Усика, так ось, Джошуа потрібно прищепити таку тактику, тільки на більш кращий манер. Більш кращий пресинг, більш розумний ... тоді Джошуа точно може це зробити.

Джошуа протистояв Усик і вірив, що він перебоксує і поб'є його на далекій дистанції. Але з Усик не можна таке робити. Якщо ти будеш з ним змагатися, він зверне це проти тебе, тому що він досконалий боксер. Так що в плані боксу, це потрібно забрати у нього. Як зробив Чісора. Пресингувати його своїм розміром, своєю силою, тіснити до канатів, бути з ним грубим, тиснути і використовувати вагу. Джошуа потрібно використовувати цю тактику, щоб стати переможцем».

Джо Джойс (13-0, 12 KO) сумнівається, що Ентоні Джошуа налаштується на реванш з Олександром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик

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