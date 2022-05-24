Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів XSPORT про спаринг-партнерів українця перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та розсипався у компліментах Мартіну Баколе (18-1, 13 КО).
«Я не буду називати цих людей, я не всіх знаю. Та інформація, яка з'явилася щодо Баколе відповідає дійсності. Баколе запросили як одного зі спаринг-партнерів, якщо у нього буде час приділити три-чотири тижні. Минулого разу він був чи не найкращим спаринг-партнером, коли Олександр готувався до Джошуа. Ми всі люди, ніби з боксу, а я перший раз приїхав на спаринги і спостерігав за цією людиною. Він тоді вразив.
Я запитав Сергія Лапіна: «Хто такий?». Він каже: «Баколе». Я відразу подивився хто це такий, хоча ніколи про нього не чув. А зараз ми бачимо, що це людина не аби хто. Людина побила олімпійського чемпіона, молоду зірку Тоні Йоку. Він його ніби не помітив – ніби йшов на роботу, зайшов у кіоск купити газету і пішов далі. Він його переїхав і не помітив. Але якщо у нього не вийде, то є інші 8-10 людей, які працюватимуть у таборі Усика».
Нагадаємо, у травні Баколе шокував світ боксу, без проблем перемігши олімпійського чемпіона Тоні Йоку.
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