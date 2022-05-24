Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 1

Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу

У команді українця сподіваються, що цей боксер знову допоможе Олександру готуватися до Джошуа
Бокс Професійний бокс
20:44
Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу
Олександр Усик / Фото:

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів XSPORT про спаринг-партнерів українця перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та розсипався у компліментах Мартіну Баколе (18-1, 13 КО).

«Я не буду називати цих людей, я не всіх знаю. Та інформація, яка з'явилася щодо Баколе відповідає дійсності. Баколе запросили як одного зі спаринг-партнерів, якщо у нього буде час приділити три-чотири тижні. Минулого разу він був чи не найкращим спаринг-партнером, коли Олександр готувався до Джошуа. Ми всі люди, ніби з боксу, а я перший раз приїхав на спаринги і спостерігав за цією людиною. Він тоді вразив.

Я запитав Сергія Лапіна: «Хто такий?». Він каже: «Баколе». Я відразу подивився хто це такий, хоча ніколи про нього не чув. А зараз ми бачимо, що це людина не аби хто. Людина побила олімпійського чемпіона, молоду зірку Тоні Йоку. Він його ніби не помітив – ніби йшов на роботу, зайшов у кіоск купити газету і пішов далі. Він його переїхав і не помітив. Але якщо у нього не вийде, то є інші 8-10 людей, які працюватимуть у таборі Усика».

Нагадаємо, у травні Баколе шокував світ боксу, без проблем перемігши олімпійського чемпіона Тоні Йоку.

Джерело: XSPORT Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Мартін Баколе Олександр Усик Олександр Красюк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Промоутер Усика: «Я на 90% впевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і буде битися за абсолютного чемпіона світу»
Ексклюзив Промоутер Усика: «Я на 90% впевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і буде битися за абсолютного чемпіона світу»
Бокс Професійний бокс
21:21
Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P
Ексклюзив
Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P
Бокс Професійний бокс
18:35
«Дружина Усика висвітлює його позицію». В команді українця розповіли, як війна змінила світогляд чемпіона
Ексклюзив
«Дружина Усика висвітлює його позицію». В команді українця розповіли, як війна змінила світогляд чемпіона
Бокс Професійний бокс
17:25
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Бокс Професійний бокс
16:05
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Ексклюзив
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Бокс Професійний бокс
15:49
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Ексклюзив
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Бокс Професійний бокс
14:38

Новини: Бокс

Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу
Ексклюзив Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу
Професійний бокс
20:44
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін
Професійний бокс
19:45
Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P
Ексклюзив
Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P
Професійний бокс
18:35
«Дружина Усика висвітлює його позицію». В команді українця розповіли, як війна змінила світогляд чемпіона
Ексклюзив
«Дружина Усика висвітлює його позицію». В команді українця розповіли, як війна змінила світогляд чемпіона
Професійний бокс
17:25
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Професійний бокс
16:05
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Ексклюзив
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Професійний бокс
15:49
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Ексклюзив
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Професійний бокс
14:38
Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»
Професійний бокс
14:25
Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Професійний бокс
13:44
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
4
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини