Красюк назвав найважчого спаринг-партнера Усика. У травні він шокував світ боксу

Олександр Усик / Фото:

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів XSPORT про спаринг-партнерів українця перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та розсипався у компліментах Мартіну Баколе (18-1, 13 КО).

Я запитав Сергія Лапіна: «Хто такий?». Він каже: «Баколе». Я відразу подивився хто це такий, хоча ніколи про нього не чув. А зараз ми бачимо, що це людина не аби хто. Людина побила олімпійського чемпіона, молоду зірку Тоні Йоку. Він його ніби не помітив – ніби йшов на роботу, зайшов у кіоск купити газету і пішов далі. Він його переїхав і не помітив. Але якщо у нього не вийде, то є інші 8-10 людей, які працюватимуть у таборі Усика».