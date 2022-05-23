Усик заряджає українців позитивом
Кривдник Йоки знову буде присутній в таборі Усика перед реваншем з Джошуа
Конголезький суперважковаговик стане спаринг-партнером чемпіона світу
09:53
Мартін Баколє / Фото - boxingsceneКонголезький боксер суперважкого дивізіону Мартін Баколє (18-1, 13 КО) знову буде допомагати воладрю титулів за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександру Усику (19-0, 13 KO) готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO). Про це виданню Sky Sports повідомив тренер Баколє Біллі Нельсон.
«Минулого тижня зі мною зв'язалися щодо спарингів з Мартіном. Я в будь-якому випадку знав, що це станеться, оскільки команда Усика була надзвичайно задоволена ним після першого запрошення. Я думаю, що Мартін дав Усик кращий спаринг, який у нього був».
«Усик і його команда поважають навички Баколє до такої міри, що один з членів його команди сказав, що в доступному для огляду майбутньому Мартін стане чемпіоном світу».
Відзначимо, що Баколє спарингував з Усиком перед першим поєдинком з Джошуа.
Напередодні Баколє сенсаційно переміг рішенням більшості суддів французького проспекту Тоні Йоку.
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