«Хочеш говорити про війну, їдь в Україну». Редкач підчепив дружину Усика
«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
В українця давній конфлікт з американським «Танком»
10:10
Український напівсередньоваг Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Twitter прокоментував перемогу чемпіона WBA World в легкій вазі Джервонти Девіса
(27-0, 25 KO) над Роландо Ромеро
(14-1, 12 КО).
«Привіт. Лакі панч допоміг тобі перемогти ».
Нагадаємо, Джервонта нокаутував Ромеро в шостому раунді, до цього виглядаючи не дуже переконливо.