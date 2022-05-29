Лара знущаючись побив О'Саллівана

Ерісланді так бив опонента, що змусив рефері зупинити бій

У Нью-Йорку (США) чемпіон WBA World в середній вазі кубинець Ерісланді Лара (29-3-3, 19 KO) виграв у ірландця Гері О'Саллівана (31-5, 21 KO).



О'Салліван очікувано зайняв центр рингу, дозволивши кубинцеві працювати улюбленим другим номером. В основному ірландець не знав, що йому робити і як влучити, тоді як досвідчений чемпіон в цей час розбивав його з дистанції.

О'Салліван, починаючи з другої трихвилинки, в основному намагався зблизитися і нав'язати в'язкий силовий бокс на ближній дистанції. При цьому, йому було складно влучити в ціль. У четвертому раунді Лара відправив претендента в нокдаун, але той піднявся, і від добивання його врятував гонг.

У п'ятому раунді Лара знову влаштував формене побиття суперника, хоч і без падінь. А в шостому Ерісланд вирішив відновити сили і несподівано віддав його О'Саллівану.

У сьомому раунді Ларі знову вдалося потрясти ірландця, але того врятував гонг. Все закінчилося в 8-й трихвилинці, коли після пропущеного лівого прямого у О'Саллівана знову почали літати метелики над головою і цього разу рефері відразу ж зупинив бій – перемога Ерісданді технічним нокаутом у 8-м раунді.