«Поставив 100 тысяч доларів». Лопес здивував прогнозом на бій Девіс – Ромеро
Лопес в серпні може дебютувати в першій напівсередній вазі. Відомо ім'я можливого суперника
Екс-абсолютний чемпіон світу не виходив в ринг з листопада 2021 року<br>
13:17
Теофімо Лопес / Фото - DAZNВідомі терміни можливого повернення в ринг екс-абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-1, 12 KО). Про це в Twitter повідомив журналіст USA Today Sports Ленс Пагмайр.
«За повідомленням Боба Арума, після медичного огляду колишній чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес націлений на серпневий бій в 140 фунтах (перша напівсередня вага – прим) в Форт-Лодердейлі».
«Офіційний представник сказав мені, що ймовірний суперник – мексиканець Педро Кампа».
Нагадаємо, Теофімо останній поєдинок провів в листопаді 2021 року, програвши всі титули Джорджу Камбососові.
Що стосується Кампи, то він в березні цього року здолав Карлоса Санчеса Валадеса.
Раніше Камбосос висловився про перехід Лопеса в наступний дивізіон.
Коментарі 0