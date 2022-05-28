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Лопес в серпні може дебютувати в першій напівсередній вазі. Відомо ім'я можливого суперника

Екс-абсолютний чемпіон світу не виходив в ринг з листопада 2021 року<br>
Бокс Професійний бокс
13:17
Лопес в серпні може дебютувати в першій напівсередній вазі. Відомо ім'я можливого суперника
Теофімо Лопес / Фото - DAZN
Відомі терміни можливого повернення в ринг екс-абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-1, 12 KО). Про це в Twitter повідомив журналіст USA Today Sports Ленс Пагмайр.

«За повідомленням Боба Арума, після медичного огляду колишній чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес націлений на серпневий бій в 140 фунтах (перша напівсередня вага – прим) в Форт-Лодердейлі».


«Офіційний представник сказав мені, що ймовірний суперник – мексиканець Педро Кампа».


Нагадаємо, Теофімо останній поєдинок провів в листопаді 2021 року, програвши всі титули Джорджу Камбососові

Що стосується Кампи, то він в березні цього року здолав Карлоса Санчеса Валадеса.

Раніше Камбосос висловився про перехід Лопеса в наступний дивізіон.
Володимир Кириченко
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Теофімо Лопес

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