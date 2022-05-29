Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі

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Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) поділився думками щодо поєдинку Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) з Роландо Ромеро (14-1, 12 KO) і запропонував побитися в першій напівсередній вазі:

Що далі робити Девісу? Все, що він захоче. Хай поб'ється зі мною, погнали. Він виглядав надто легким у легкій вазі. Ми можемо побитися у першому напівсередньому дивізіоні. Можливо, він подякує мені за це.

Ромеро робив феноменальну роботу до кінця, поки не пропустив удар. Він надто захопився і підняв голову. Це було єдине, про що я переживав на рахунок Роллі і не хотів про це говорити.