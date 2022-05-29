Девіс бив рідше Ромеро, але влучав частіше
Лопес запропонував Девісу поєдинок у першій напівсередній вазі
Екс-абсолютний чемпіон легкої ваги скоро дебютує в новій ваговій категорії
16:56
Фото: Getty Images
Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) поділився думками щодо поєдинку Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) з Роландо Ромеро (14-1, 12 KO) і запропонував побитися в першій напівсередній вазі:
Це був чудовий бій. Роландо Ромеро вигравав поєдинок, поки не пропустив цей удар. Перед шостим раундом я нарахував 4-1 на користь Ромеро. Ти не виграєш бій чи раунд лише тому, що провів одну-дві контратаки.
Що далі робити Девісу? Все, що він захоче. Хай поб'ється зі мною, погнали. Він виглядав надто легким у легкій вазі. Ми можемо побитися у першому напівсередньому дивізіоні. Можливо, він подякує мені за це.
Ромеро робив феноменальну роботу до кінця, поки не пропустив удар. Він надто захопився і підняв голову. Це було єдине, про що я переживав на рахунок Роллі і не хотів про це говорити.
Нагадаємо, що в серпні Лопес має дебютувати в новому дивізіоні.
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