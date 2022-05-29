Макгрегор: «Джошуа буде складно повернути титули»

Конор відзначив українця Усика

Екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець Конор Макгрегор висловився про перспективи Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) в реванші з чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (19- 0, 13 КО). Слова «Ноторіуса» призводить портал SkySports.



«Джошуа буде складно повернути титули, оскільки в минулий раз для нього все закінчилося не так добре. Це складне питання. AJ – хороший хлопець, і я бажаю йому всього найкращого. Усик теж не поганий. Я сподіваюся побачити відмінний поєдинок. Зараз суперважка вага у вогні. У ньому відбувається багато хороших речей».

Нагадаємо, зараз затягується підписання контракту на реванш Усик - Джошуа.



