Махно, Ловчинська, Лисенко та Охота програли в чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу-2022
близько 3 років тому
У Стамбулі (Туреччина) проходить чемпіонат світу з боксу серед жінок.
На чвертьфінальній стадії змагань поразки зазнали усі чотири українські спортсменки.
Марія Ловчинська (до 81 кг) поступилась представниці Польщі Лідії Марії Фідурі.
Анна Лисенко (до 66 кг) програла таїландці Жанхаєм Суваннафенг.
Анна Охота (до 48 кг) не змогла пройти болгарку Севду Асенову Юліянову.
Кароліна Махно (до 75 кг) роздільним рішенням суддів програла бій Реді Адонісонда Граме з Мозамбіку.
Пряму трансляцію півфінальних поєдинків ЧС-2022 дивіться на телеканалі XSPORT.
Напередодні екс-президент ФБУ Володимир Продивус отримав посаду віце-президента IBA.
На чвертьфінальній стадії змагань поразки зазнали усі чотири українські спортсменки.
Марія Ловчинська (до 81 кг) поступилась представниці Польщі Лідії Марії Фідурі.
Анна Лисенко (до 66 кг) програла таїландці Жанхаєм Суваннафенг.
Анна Охота (до 48 кг) не змогла пройти болгарку Севду Асенову Юліянову.
Кароліна Махно (до 75 кг) роздільним рішенням суддів програла бій Реді Адонісонда Граме з Мозамбіку.
Пряму трансляцію півфінальних поєдинків ЧС-2022 дивіться на телеканалі XSPORT.
Напередодні екс-президент ФБУ Володимир Продивус отримав посаду віце-президента IBA.
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