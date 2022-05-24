Майк Тайсон назвав головну помилку Альвареса в бою з Біволом
Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться
Легендарний боксер більше не хоче літати громадськими рейсами
08:25
Легенда професійного боксу Майк Тайсон вперше прокоментував ситуацію з побиттям пасажира в літаку. Його слова наводить TMZ Sports:
«Слухай, та він просто знущався наді мною. А я фотографувався з цим нігером.
Мені не слід було летіти громадським рейсом. Моя дружина завжди сердиться, коли я так роблю. Адже існує величезна ймовірність натрапити на таких людей. Я визнаю, що мені не можна літати на подібних рейсах, оскільки такого роду інциденти зачіпають мене, а це завжди програшна ситуація».
До речі, Майк Тайсон порадив Саулю Альваресу завершити кар’єру.