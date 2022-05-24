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Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться

Легендарний боксер більше не хоче літати громадськими рейсами
Бокс Професійний бокс
08:25
Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться

Легенда професійного боксу Майк Тайсон вперше прокоментував ситуацію з побиттям пасажира в літаку. Його слова наводить TMZ Sports:

«Слухай, та він просто знущався наді мною. А я фотографувався з цим нігером.

Мені не слід було летіти громадським рейсом. Моя дружина завжди сердиться, коли я так роблю. Адже існує величезна ймовірність натрапити на таких людей. Я визнаю, що мені не можна літати на подібних рейсах, оскільки такого роду інциденти зачіпають мене, а це завжди програшна ситуація».

До речі, Майк Тайсон порадив Саулю Альваресу завершити кар’єру.

Сергій Лук'яненко
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