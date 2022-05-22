Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку

Флойд повеселив публіку, але не зміг завершити бій достроково

В Абу-Дабі, ОАЕ в виставковому поєдинку екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50- 0, 27 KO) побив свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура (18- 0 - 1, 12 KO).



Бій почався неспішно і обидва боксери в основному обмінювалися джебом, але Мейвезер поступово нарощував свою перевагу. При цьому, Флойд багато часу приділяв тому, щоб розважити публіку.

У кінцівці бою Мейвезер вже активніше бив свого опонента і навіть відправив того в нокдаун.

Нагадаємо, поєдинок Мейвезера і Мура раніше був перенесений на тиждень через смерть.