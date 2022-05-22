Альварес: «Я не відчуваю, що поразка від Бівола таке ж хворобливе, як в бою з Мейвезером»
Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку
Флойд повеселив публіку, але не зміг завершити бій достроково
09:49
В Абу-Дабі, ОАЕ в виставковому поєдинку екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50- 0, 27 KO) побив свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура (18- 0 - 1, 12 KO).
Бій почався неспішно і обидва боксери в основному обмінювалися джебом, але Мейвезер поступово нарощував свою перевагу. При цьому, Флойд багато часу приділяв тому, щоб розважити публіку.
У кінцівці бою Мейвезер вже активніше бив свого опонента і навіть відправив того в нокдаун.
Нагадаємо, поєдинок Мейвезера і Мура раніше був перенесений на тиждень через смерть.
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