Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:10
Мотоперегони. Rookies Cup 2021. Гонка 12. Ред Булл Ринг
09:40
Змішані єдиноборства. Combate Global 7

Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку

Флойд повеселив публіку, але не зміг завершити бій достроково
Бокс Професійний бокс
09:49
Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку

В Абу-Дабі, ОАЕ в виставковому поєдинку екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50- 0, 27 KO) побив свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура (18- 0 - 1, 12 KO).

Бій почався неспішно і обидва боксери в основному обмінювалися джебом, але Мейвезер поступово нарощував свою перевагу. При цьому, Флойд багато часу приділяв тому, щоб розважити публіку.

У кінцівці бою Мейвезер вже активніше бив свого опонента і навіть відправив того в нокдаун.

Нагадаємо, поєдинок Мейвезера і Мура раніше був перенесений на тиждень через смерть.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Флойд Мейвезер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бій Мейвезера перенесено через смерть
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Бокс Професійний бокс
18 травня 12:52
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Бокс Професійний бокс
13 травня 14:54
Альварес: «Я не відчуваю, що поразка від Бівола таке ж хворобливе, як в бою з Мейвезером»
Альварес: «Я не відчуваю, що поразка від Бівола таке ж хворобливе, як в бою з Мейвезером»
Бокс Професійний бокс
09 травня 10:00

Новини: Бокс

Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку
Мейвезер повернувся і побив Мура в виставковому поєдинку
Професійний бокс
09:49
Бенавідес знищив Лем'є і став тимчасовим чемпіоном WBC
Бенавідес знищив Лем'є і став тимчасовим чемпіоном WBC
Професійний бокс
08:20
Хорватський нокаутер: «У Джошуа немає відповідей. Усик знову переможе»
Хорватський нокаутер: «У Джошуа немає відповідей. Усик знову переможе»
Професійний бокс
21 травня 23:19
Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»
Британський проспект: «Усик надто розумний, надто кмітливий. У Джошуа немає шансів»
Професійний бокс
21 травня 20:11
Френк Санчес: «Усик переможе Джошуа в реванші. А я нокаутую переможця їх бою»
Френк Санчес: «Усик переможе Джошуа в реванші. А я нокаутую переможця їх бою»
Професійний бокс
21 травня 19:19
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Професійний бокс
21 травня 16:39
Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Професійний бокс
21 травня 15:26
Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Джошуа назвав найскладнішого суперника в своїй кар'єрі. І це не Усик
Професійний бокс
21 травня 13:16
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Хирн назвав терміни повернення Сондерса. Відомо ім'я можливого суперника британця
Професійний бокс
21 травня 12:27
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини