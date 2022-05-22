Бій Мейвезера перенесено через смерть
Мейвезер ще раз поб'ється в 2022-му
Флойд вже знає ім'я наступного опонента
12:57
Екс-чемпіон світу в п'яти дивізіонах американець Флойд Мейвезер-молодший повідомив, що в 2022 році проведе ще один виставковий поєдинок. Слова боксера приводить boxingscene.com.
«До кінця року я знову повернуся в ринг і проведу ще один бій в ОАЕ. Суперник? Це секрет. Не хочу зараз випускати кота з мішка. У нас є опонент, з яким я зустрінуся, і я хочу, щоб бій пройшов в ОАЕ.
Нагадаємо, раніше Мейвезер провів виставковий поєдинок в ОАЕ.
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