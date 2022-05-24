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Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін

Реваншу Канело з Біволом доведеться почекати
Бокс Професійний бокс
19:45
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін

Абсолютний чемпіон в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) проведе третій бій проти чемпіона світу за версією IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO).

Бій відбудеться у другій середній вазі. Відомо, що він пройде 17 вересня.

Нагадаємо, Альварес і Головкін перший бій звели внічию, а в другому виграв Канело.

Альварес у своєму останньому поєдинку програв чемпіону напівважкої ваги Дмитру Біволу.

Головкін в крайньому поєдинку виграв технічним нокаутом у Ріоти Мурати.

Карен Агабекян
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін

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