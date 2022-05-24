Альварес: «Сьогодні, завтра ми оголосимо про поєдинок»
Офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін
Реваншу Канело з Біволом доведеться почекати
19:45
Абсолютний чемпіон в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) проведе третій бій проти чемпіона світу за версією IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO).
Бій відбудеться у другій середній вазі. Відомо, що він пройде 17 вересня.
Нагадаємо, Альварес і Головкін перший бій звели внічию, а в другому виграв Канело.
Альварес у своєму останньому поєдинку програв чемпіону напівважкої ваги Дмитру Біволу.
Головкін в крайньому поєдинку виграв технічним нокаутом у Ріоти Мурати.
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