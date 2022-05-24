Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»

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Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) навряд чи може радіти реваншу з українцем:



Але ясність того, що він мусить взяти реванш у хлопця, який в 12 раундах його обіграв. Ну це складний челлендж для Джошуа. Тому я не думаю, що він був надзвичайно радий тому, що наступний поєдинок буде з Усиком. Ми знаємо, що перед цим він змінив тренерський штаб, підхід до тренувального процесу. Зараз ми бачимо в медіа його заяви, що він вперше в житті працює над планом на поєдинок.

Для того, щоб ці зміни не просто відбулися, а принесли результат, необхідний час. Потрібно це закріпити практичною роботою. Тому, мабуть, в його інтересах було проведення проміжного поєдинку. Але ми маємо те, що маємо.