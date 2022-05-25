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Олександр Красюк: «Хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився за претендентський чи чемпіонський пояс»

Також промоутер розповів про те, чим займається Денис під час війни
Бокс Професійний бокс
10:52
Олександр Красюк: «Хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився за претендентський чи чемпіонський пояс»
Фото: K2

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів про Дениса Берінчика (16-0, 9 KO) та розвиток його кар’єри:

Він в Києві, в Україні. Він працює, допомагає хлопцям, людям. Гуманітарно, з вояками. Людина працює за покликом серця. Чесно кажучи, зараз ми об’єктивно розуміємо, що бокс в Україні на період війни відкладається. Тому моя задача зараз докласти таких зусиль, аби Берінчик отримав те, на що заслуговує.

Тобто, незважаючи на те, що зараз в Україні такі складні часи, щоб Берінчик отримав свій шанс битися за найвищі титули світового боксу. Я цим займаюся, в мене є ідея з цього приводу. Я, чесно кажучи, навіть з цього приводу не інформував Дениса. Кілька днів тому я спілкувався з президентом WBO, ми обмінялися декількома смс-ками. У мене виникла ідея, що ми можемо зробити, і зараз ми спробуємо над нею попрацювати.

Тому що скільки років бути боксером, час плине, і повернутися якщо пройде рік-два буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому важливо сконцентруватись на цьому моменті і докласти максимальних зусиль, аби дати Берінчику можливість пострілу з плацдарму.

Це поки не перемовини ведуться. А зараз я відпрацьовую можливість таких перемовин. Я хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс.

Нагадаємо, що в планах Красюка після перемоги над окупантами організувати грандіозний вечір боксу в Україні з Усиком в мейн-івенті.

Олег Шумейко-молодший
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Денис Беринчик Олександр Красюк

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