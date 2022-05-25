Олександр Красюк: «Хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився за претендентський чи чемпіонський пояс»

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Промоутер чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів про Дениса Берінчика (16-0, 9 KO) та розвиток його кар’єри:



Тобто, незважаючи на те, що зараз в Україні такі складні часи, щоб Берінчик отримав свій шанс битися за найвищі титули світового боксу. Я цим займаюся, в мене є ідея з цього приводу. Я, чесно кажучи, навіть з цього приводу не інформував Дениса. Кілька днів тому я спілкувався з президентом WBO, ми обмінялися декількома смс-ками. У мене виникла ідея, що ми можемо зробити, і зараз ми спробуємо над нею попрацювати.

Тому що скільки років бути боксером, час плине, і повернутися якщо пройде рік-два буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому важливо сконцентруватись на цьому моменті і докласти максимальних зусиль, аби дати Берінчику можливість пострілу з плацдарму.

Це поки не перемовини ведуться. А зараз я відпрацьовую можливість таких перемовин. Я хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс.