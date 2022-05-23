Під час боїв з росіянами загинув відомий український боксер

Загиблий захищав Україну в складі сил оборони

Під час захисту України від російського вторгнення загинув боксер з Черкаської області Олег Прудкий. Про це повідомила прес-служба ФБУ.

«Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий.. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі, Олеже».

Дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу раніше виступав за «Українських отаманів».

Нагадаємо, раніше в Маріуполі загинув відомий український боксерський суддя.