«Вам не дадуть героя!» Тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на Донбасі
Під час боїв з росіянами загинув відомий український боксер
Загиблий захищав Україну в складі сил оборони
22:30
Під час захисту України від російського вторгнення загинув боксер з Черкаської області Олег Прудкий. Про це повідомила прес-служба ФБУ.
«Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий.. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі, Олеже».
Дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу раніше виступав за «Українських отаманів».
Нагадаємо, раніше в Маріуполі загинув відомий український боксерський суддя.