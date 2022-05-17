«Порхай, як метелик. Е * * ш, як ЗСУ! » Нове фото дружини Усика
близько 3 років тому
Дружина власника титулів WBO / WBA / IBF в хевівейте Олександра Усика (19- 0, 13 KO) - Катерина оновила свій аккаунт в Instagram патріотичним знімком. Друга половинка супертяжа позує на тлі нашого прапора, який був подарований її іменитому чоловіку від українських прикордонників, а сама Катерина одягнена у футболку з відомою фразою про російський військовий корабель:
Раніше XSPORT.ua повідомив про те, що тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на фронті поблизу Авдіївки.
Раніше XSPORT.ua повідомив про те, що тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на фронті поблизу Авдіївки.
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