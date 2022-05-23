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Пляжний волейбол. King of the Court. Гамбург

«Поставив 100 тысяч доларів». Лопес здивував прогнозом на бій Девіс – Ромеро

Теофімо вірить у міць Роландо
Бокс Професійний бокс
10:57
«Поставив 100 тысяч доларів». Лопес здивував прогнозом на бій Девіс – Ромеро
Фото: Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (16-1, 12 KO) в інтерв’ю FightHype.com висловився щодо майбутнього поєдинку Джервонти Девіса (26-0, 24 KO) та Роландо Ромеро (14-0, 12 KO):

Бій Ромеро та Девіса буде класним. Роландо – неймовірний панчер, особливо для легкого дивізіону. Джервонта давно не зіштовхувався з такою небезпекою. Що я думаю на рахунок результату? Я поставив 100 тисяч доларів на Ромеро. Стилі роблять поєдинки, всі це знають. Але Девіс необережний, і це може стати для нього проблемою.

Промоутер Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) повідомив про можливий варіант реваншу з Лопесом у суперлегкій вазі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Теофімо Лопес Джервонта Девіс Роландо Ромеро

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