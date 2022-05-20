«Продівус вчинив цинічно і неприпустимо». Гутцайт засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова

Очільника Федерації боксу України обрали віце-президентом Ради директорів IBA

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт засудив президента Федерації боксу України Володимира Продівуса за підтримку російського очільника Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умара Кремльова.

13-14 травня в Стамбулі, Туреччина відбувся конгрес IBA, де Кремльова за відсутності альтернативних кандидатів переобрали президентом організації. Того ж дня Продівус був призначений віце-президентом Ради директорів IBA.

Важливе уточнення, що Кремльов опинився без опозиції через те, що президента Нідерландської федерації боксу Бориса ван дер Ворста не допустили до голосування через «порушення статуту IBA». Перед Конгресом він ініціював листа до IBA, з пропозицією обговорити призупинення членства Федерації боксу росії, котра публікувала в соціальних мережах дописи на підтримку володимира путіна та війни в Україні. Продівус цього листа не підписав.

Очільник Мінмолодьспорту Гутцайт закликав Продівуса покинути посаду в IBA:

«Це вкрай неприйнятне рішення, особливо в той час, коли наша країна воює з Росією. Продівус, як представник України, має піти у відставку з цієї посади та засудити рішення Конгресу! Більше того, відразу після повномасштабної російської агресії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував всім Міжнародним спортивним федераціям вжити заходів і не допускати російських і білоруських спортсменів до виступів на міжнародному рівні або принаймні не допускати їх виступів під своїм прапором, гімном і назвою країни на міжнародних змаганнях. Ми, команда Міністерства молоді та спорту, і я особисто, підтримуємо рекомендацію МОК і засуджуємо такі інциденти, як у IBA. Продівус вчинив цинічно і неприпустимо».

Також Вадим Гутцайт нагадав, що бокс ризикує залишитися за межами програми Олімпійських ігор-2024.

Міжнародний олімпійський комітет в 2019 році призупинив визнання IBA Міжнародною федерацією, зокрема через фінансову залежність від російського «газпрому».

Варто нагадати, що Володимир Продівус зі скандалом був переобраний президентом Федерації боксу України. Зрештою, 23 лютого, за день до початку війни на альтернативних виборах головою ФБУ був обраний Кирило Шевченко. Однак через російське вторгнення він не мав змоги повноцінно оформити свою перемогу.