Усик показав за допомогою якого предмета тренує силу
Промоутер Ф’юрі: «Тайсон надто великий і сильний для Усика»
Воррен вважає, що реванш українця з Джошуа відбудеться там, де більше заплатять
10:06
Фото: XSPORT
Co-промоутер чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен вкотре заявив, що у «Циганського короля» немає конкуренції у «королівському» дивізіоні:
Я буду чесний з вами. Я упереджений. Я вважаю, що Тайсон найкращий супертяж у світі. Я хотів би побачити його бій із Джошуа. Просто, щоб довести свому его, чому я вважаю, що він був і буде найкращим бійцем. Також мені здається, що якщо він поб'ється з Усиком, то він це теж покаже. Вони дуже схожі в стилях, але Тайсон набагато більший і сильніший.
Дивлячись на те, що Усик зробив з Джошуа, він це зробив, бо це був Джошуа. Але були й інші хлопці, з якими він бився. Ви можете побачити ці поєдинки. Не зрозумійте мене неправильно, він один із найнеймовірніших і легендарних чемпіонів у крузервейті, але я просто відчуваю, що Тайсон буде надто великим і надто сильним для нього.
Що ви думаєте про те, що реванш Усик – Джошуа пройде на Близькому Сході?
Вони їдуть туди, де гроші, де відчувають, що зароблять.
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