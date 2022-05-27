Промоутер Ф’юрі: «Тайсон надто великий і сильний для Усика»

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Co-промоутер чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен вкотре заявив, що у «Циганського короля» немає конкуренції у «королівському» дивізіоні:



Дивлячись на те, що Усик зробив з Джошуа, він це зробив, бо це був Джошуа. Але були й інші хлопці, з якими він бився. Ви можете побачити ці поєдинки. Не зрозумійте мене неправильно, він один із найнеймовірніших і легендарних чемпіонів у крузервейті, але я просто відчуваю, що Тайсон буде надто великим і надто сильним для нього.