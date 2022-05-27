Промоутер Паркера: «Немає кращого часу для реваншу між Джозефом і Уайтом»
Девід Хіггінс, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Джозефа Паркера (30-2, 21 KO), вважає, що зараз відповідний час для реваншу між його підопічним і Ділліаном Уайтом (28-3, 19 KO).
Промоутера цитує портал mirror.co.uk:
«Немає кращого часу для реваншу між Джозефом і Ділліаном. Паркер - елітний суперважковаговик і у нього є незакінчені справи з Уайтом. Цей бій став би відмінним кроком на шляху до титулу чемпіона світу, який є метою будь-якого боксера.
Джозеф хоче провести ще один поєдинок з Ділліаном з моменту їх зустрічі. Це буде блокбастер з оплатою за перегляди. Я знаю, що Паркер з радістю погодиться ще раз побитися з Уайтом. Його не хвилює місце і час. Потрібно поставити запитання Ділліаном, чи готовий він?
Звичайно, є й інші варіанти. Наприклад, бій з Джо Джойсом. Це теж велика подія. Контракту немає, але ми близькі до підписання і дати вже обговорювалися. Будь-який з цих поєдинків стане великою подією».
Бій Джо Джойса (13-0, 12 КО) і Джозефа Паркера був перенесений, а Ділліан Уайт після дострокового поразки від Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вимагає реванш проти «Циганського Короля».
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