Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»

Красюк повідомив, що бійці мали розділити ринг ще у травні

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Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, що через повномасштабне вторгнення росії на територію України реванш українця з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбудеться на два з половиною місяці пізніше запланованого часу:



Початок війни дійсно серйозно вплинув, тому що в нас таке розуміння, що поєдинок Джошуа – Усик мав би відбутися в травні. Можливо на початок, можливо, в середині травня. Потім дата була зміщена на початок червня. А коли розпочалося вторгнення, було взагалі невідомо, чи цей поєдинок відбудеться. І вже десь в середині березня ми зрозуміли, що така можливість є, і нею потрібно користатися, тоді ми вже натиснули на газ, і зробили все необхідне, аби все відбулося якомога швидше. Зараз наша планова дата – 23 липня, Близький Схід. З години на годину, з дня на день ми чекаємо офіційного закріплення цих домовленостей в контракті.

Нагадаємо, що в другому поєдинку з Усиком AJ націлюється на дострокову перемогу.