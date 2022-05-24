Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:15
Гандбол. Євро-2022. Чоловіки. Іспанія - Норвегія
15:50
Футзал. Parimatch Екстра-ліга. АФФК Суми - Продексім

Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»

Красюк повідомив, що бійці мали розділити ринг ще у травні
Бокс Професійний бокс
14:25
Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»
Фото: Getty Images

Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, що через повномасштабне вторгнення росії на територію України реванш українця з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбудеться на два з половиною місяці пізніше запланованого часу:

Початок війни дійсно серйозно вплинув, тому що в нас таке розуміння, що поєдинок Джошуа – Усик мав би відбутися в травні. Можливо на початок, можливо, в середині травня. Потім дата була зміщена на початок червня. А коли розпочалося вторгнення, було взагалі невідомо, чи цей поєдинок відбудеться.

І вже десь в середині березня ми зрозуміли, що така можливість є, і нею потрібно користатися, тоді ми вже натиснули на газ, і зробили все необхідне, аби все відбулося якомога швидше. Зараз наша планова дата – 23 липня, Близький Схід. З години на годину, з дня на день ми чекаємо офіційного закріплення цих домовленостей в контракті.

Нагадаємо, що в другому поєдинку з Усиком AJ націлюється на дострокову перемогу.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик - Ентоні Джошуа Олександр Усик Олександр Красюк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Бокс Професійний бокс
16:05
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Ексклюзив
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Бокс Професійний бокс
15:49
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Ексклюзив
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Бокс Професійний бокс
14:38
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Бокс Професійний бокс
10:10
1
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»
Бокс Професійний бокс
09:51
Хірн дав зрозуміти, що цього тижня офіційно оголосять про бій Усик – Джошуа
Хірн дав зрозуміти, що цього тижня офіційно оголосять про бій Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:11

Новини: Бокс

Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»
Професійний бокс
16:05
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Ексклюзив
Олександр Красюк: «Джошуа зрадів через ясність, а не поєдинок з Усиком»
Професійний бокс
15:49
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Ексклюзив
В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа
Професійний бокс
14:38
Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»
Ексклюзив
Промоутер Усика: «Коли розпочалося вторгнення росії, взагалі було невідомо, чи відбудеться поєдинок з Джошуа»
Професійний бокс
14:25
Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Головна зірка Мейвезера Девіс йде від Флойда
Професійний бокс
13:44
Хейні загрожує Ломаченку нокаутом
Хейні загрожує Ломаченку нокаутом
Професійний бокс
11:37
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Професійний бокс
10:10
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»
Професійний бокс
09:51
Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться
Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться
Професійний бокс
08:25
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
4
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини