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THE FOOTBALL REVIEW

Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P

Це все обходиться Олександру в копійчину
Бокс Професійний бокс
18:35
Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P
Фото: Facebook

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що за статус лідера рейтингу pound-for-pound за версією The Ring доводиться розплачуватися фінансово:

Pound-for-pound – це чисто суб’єктивна оцінка реальності. Але. Не ми її оцінюємо. Ми просто робимо свою справу, а люди, які звикли робити оцінки, вони продовжують їх виставляти. Одне можу сказати, що Олександр Усик – перший надважковаговик з часів Майка Тайсона, який очолив P4P від The Ring.

Але є і негативна сторона цієї медалі. Тому що все, що стосується спаринг-партнерів, коли ти їх запрошуєш в табір Усика, то його позиція №1 в рейтингу P4P серйозно впливає на складові домовленості. Так, вимагають більше. Це об’єктивно. Якщо запрошуєш одну й ту саму людину до початківця, потім – до досвідченого боксера, у якого 10 поєдинків, і до чемпіона світу – це все різні гроші.

Хоча людина одна й та сама, роботу виконує одну й ту ж. Вибачаюся, «люлей вихватує» так само і голова болить так само. Але різні кошти. Ну це нормально, в цьому немає нічого дивного, так працює цей бізнес.

Також Красюк розповів XSPORT, що через війну бій відбудеться на два з половиною місяця пізніше запланованого часу.

Олег Шумейко-молодший
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