Промоутер Усика розповів, яка негативна сторона в лідерстві українця в рейтингу P4P

Фото: Facebook

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що за статус лідера рейтингу pound-for-pound за версією The Ring доводиться розплачуватися фінансово:



Але є і негативна сторона цієї медалі. Тому що все, що стосується спаринг-партнерів, коли ти їх запрошуєш в табір Усика, то його позиція №1 в рейтингу P4P серйозно впливає на складові домовленості. Так, вимагають більше. Це об’єктивно. Якщо запрошуєш одну й ту саму людину до початківця, потім – до досвідченого боксера, у якого 10 поєдинків, і до чемпіона світу – це все різні гроші.

Хоча людина одна й та сама, роботу виконує одну й ту ж. Вибачаюся, «люлей вихватує» так само і голова болить так само. Але різні кошти. Ну це нормально, в цьому немає нічого дивного, так працює цей бізнес.