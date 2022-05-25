Промоутер Усика впевнений, що Володимир Кличко зможе добитися відсторонення росіян від боксу

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Український промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» заявив, що Володимир Кличко доб’ється своєї мети – відсторонення росіян:



Головні аргументи проти – ці боксери не мають жодного стосунку до війни, до політичного життя, чому вони мають страждати… Тут відповідь однозначна – все населення України майже не має стосунку ані до політичного життя, але на жаль має відношення до війни і чомусь має страждати. І багато хто вже помер, багато хто страждає, травмований. Тому є певний раціоналізм у такій позиції. І тому я вважаю, що Володимир своєї цілі поставленої доб’ється, так з досвіду склалося.