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Промоутер Усика: «Я на 90% впевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і буде битися за абсолютного чемпіона світу»

Красюк впевнений, що нагорода для Тайсона дуже велика, щоб завершувати кар'єру
Бокс Професійний бокс
21:21
Промоутер Усика: «Я на 90% впевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і буде битися за абсолютного чемпіона світу»

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів XSPORT про реакцію свого підопічного на заяву власника поясу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) щодо завершення кар’єри.

«Оскільки Олександр є людиною мудрою, то він ніяк не відреагував. Він правильно зробив, бо за найсвіжішою інформацією від Ф'юрі, після поєдинку Джошуа – Усик 2 він прийме остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Звичайно, весь світ хоче побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, де на кону будуть чотири титули. Такого в історії ще не було. Це мають буди зірки світового масштабу про яких ми говоримо. Результат поєдинку Джощуа – Усик визначить другого учасника, поряд з Тайсоном Ф'юрі. Але я на 90% впевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і буде битися за абсолютного чемпіона світу».

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримку з підписанням контракту на реванш Усик – Джошуа.

Джерело: XSPORT Карен Агабекян
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Олександр Усик Олександр Красюк Тайсон Ф'юрі

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