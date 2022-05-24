Промоутер Усика: «Зараз у Олександра немає навіть часу думати про щось, крім підготовки до поєдинку з Джошуа»

Красюк заявив, що для українця нічого не існує, крім його майбутнього бою

Фото: Getty Images Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, як українець відноситься до того, що є одним з передових спортсменів України під час війни з росією:

Олександр, як звичайний громадянин, звичайна людина, сприймає цю інформацію об’єктивно. Вона така, яка є, він дійсно людина світового масштабу, є українцем, до якого буде прикута увага всього світу. Але з моменту початку тренувального табору цей фокус повністю змінюється, і він перестає бути людиною, на яку дивиться весь світ, вся Україна. Він є просто звичайним студентом, який готується до іспиту. Він повністю у владі своєї команди, свого тренера. Виконує завдання, які ставить перед ним його команда. Тому що саме виконання цих завдань приводило до результату у минулому. Така схема працює, така форма життєздатна і я не думаю, що він концентрується і якимось чином аналізує. Зараз у нього навіть часу немає подумати, тому що такий об’єм тренувальної роботи, яку він виконує, чисто психічно і фізично не дасть можливість аналізувати якось, допускати якісь інші думки. Концентрація чітка, зрозуміла – результат 23 липня. Все решта після поєдинку. Також Красюк розповів XSPORT, що через війну бій відбудеться на два з половиною місяця пізніше запланованого часу.

Олег Шумейко-молодший