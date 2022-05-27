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Промоутер Валліна: «Отто із задоволенням поб'ються з Уайлдером»

Дмитро Саліта повідомив, що швед готовий розділити ринг з «Бронзовим Бомбардувальником»
Бокс Професійний бокс
19:10
Промоутер Валліна: «Отто із задоволенням поб'ються з Уайлдером»

Дмитро Саліта, промоутер шведського супертяжеловеса Отто Валліна (23-1, 14 KO), в інтерв'ю BoxingScene повідомив, що його підопічний готовий розділити ринг з американським панчером деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Я думаю, Отто із задоволенням поб'ються з Деонтеєм. Це відмінний бій, в якому є великий сенс, тому що Отто задав Тайсону Ф'юрі найскладніший бій в його кар'єрі, а Уайлдер двічі програв Ф'юрі в їх пам'ятної трилогії. Так що, думаю, в такому поєдинку величезний сенс. І ми вже зв'язалися з командою Уайлдера, сповістивши їх, що Отто може бути вільний».

деонтей Уайлдер натякнув, що не збирається завершувати кар'єру.

Рене Тер Велде
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Отто Валлін Деонте Уайлдер

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