Райан Гарсія: «Менеджер Круса придумує йому виправдання за виправданнями»
Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»
Американець готовий розділити ринг з співвітчизником
17:15
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) готовий розділити ринг з Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО).
«Дай мені зайнятися справою 16-го липня. Я збираюся прийняти виклик «Танка». Він кричав весь бій, так що нехай буде так. Грудень, давай зробимо це».
Let me handle business July 16th I'm going to get tank, he was screaming the whole fight I'm next so let it be.. December let's get it # TankRolly- RYAN GARCIA (@ RyanGarcia) May 29, 2022
Джервонта Девіс в шостому раунді нокаутував Роландо Ромеро (14-1, 12 КО).
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