Райан Гарсія: «Я збираюся прийняти виклик Девіса»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) готовий розділити ринг з Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО).

Let me handle business July 16th I'm going to get tank, he was screaming the whole fight I'm next so let it be.. December let's get it # TankRolly